Siglata nuova partnership tra American Express e Aeroporti di Roma

American Express e Aeroporti di Roma (ADR) hanno siglato una partnership che amplia la gamma di benefici e servizi dedicati ai Titolari di Carta American Express, migliorando l'esperienza di viaggio con esclusivi vantaggi per clienti e passeggeri. I benefici della partnership sono dedicati sia ai Titolari di carta American Express italiani, sia stranieri. Con questo accordo le due aziende hanno identificato l’obiettivo comune di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori con servizi di caring dedicati nel maggiore scalo aeroportuale d’Italia, che ogni anno accoglie oltre 41 milioni di passeggeri.

OFFERTE ESCLUSIVE PER I TITOLARI DELLE CARTE AMERICAN EXPRESS

Da giugno, è disponibile agli arrivi internazionali dell’Aeroporto di Roma-Fiumicino, un welcome desk brandizzato American Express – ADR, che informa i Titolari stranieri di Carta delle opportunità di fare shopping nel Rome Airport Mall a prezzi totalmente senza IVA, scegliendo tra i migliori brand del lusso, internazionali e del Made in Italy e con il servizio gratuito delle Personal Shopper ufficiali.

Tutti i Titolari delle Carte American Express in partenza da luglio e fino a dicembre, per un week-end o per le proprie vacanze, potranno beneficiare di speciali sconti online da easy Parking, il parcheggio ufficiale, comodo e sicuro, di Aeroporti di Roma, scegliendo di sostare nei P-Terminal, all’Executive oppure al Lunga Sosta. I Titolari delle Carte Oro, Platino e Centurion in partenza dall’area internazionale E avranno la possibilità di disporre gratuitamente, prenotando, attraverso un contatto dedicato, il servizio di Personal Shopper.

LA CUCINA STELLATA DI HEINZ BECK

Ad arricchire ulteriormente l’offerta, grazie alla collaborazione con il famoso chef stellato Heinz Beck, tutti i Titolari di Carta Platino e Centurion American Express potranno gustare i piatti stellati del ristorante Attimi by Heinz Beck dell’Italian Food Street dell’area E dello scalo romano e beneficiare di una flûte e un amuse-bouche di benvenuto.

MOLTEPLICI SINERGIE TRA AMERICAN EXPRESS E ADR

«In American Express la nostra missione è quella di essere ogni giorno a fianco dei nostri clienti. In questo quadro si inserisce la partnership con ADR, azienda con la quale abbiamo piacere di collaborare proprio perché anch’essa attenta alla qualità offerta ai passeggeri del Leonardo da Vinci, miglior aeroporto in Europa 2018. Con ADR abbiamo, infatti, identificato molteplici sinergie per ampliare la gamma dei servizi e delle esperienze di viaggio che saranno offerte in esclusiva ai nostri Titolari, sia italiani, sia stranieri appena atterrati in Italia» ha commentato Melissa Ferretti Peretti, Country Manager di American Express Italia.

AEROPORTI DI ROMA PUNTA ALLA QUALITA’ DEI SERVIZI

«Aeroporti di Roma negli ultimi anni ha avuto un’attenzione sempre crescente alla qualità dei servizi offerti ai passeggeri che ha portato l’aeroporto Leonardo da Vinci al riconoscimento dell’ACI - Airport Council International – come miglior aeroporto in Europa nella categoria “Passeggeri superiori ai 25 milioni”», continua Ugo de Carolis, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, «Anche la collaborazione con American Express si colloca nel solco di migliorare l’esperienza aeroportuale ed è inoltre un’importante iniziativa per far conoscere ai Titolari di carta italiani e stranieri, le tante e diversificate opportunità dello shopping nell’Airport Mall dell’Area internazionale. I Titolari italiani, grazie alle tariffe dedicate, potranno inoltre sostare nelle strutture easy Parking, i parcheggi ufficiali di Aeroporti di Roma recentemente rinnovati e riqualificati, che hanno ottenuto la certificazione GOLD ESPA - European Parking Standard Award – per qualità e sicurezza del servizio offerto».

LE OFFERTE PER I TITOLARI DI CARTA ITALIANI

A partire da luglio, le principali offerte accessibili con codici dedicati per i Titolari di Carta italiani si traducono in: 10% sconto online parcheggi “Multipiano”, per tutte le Carte American Express; 20% di sconto online sui parcheggi “Lunga Sosta” per i Titolari di Carta Verde; Carta Oro: 15% di sconto sui parcheggi “P-Terminal” e 20% di sconto sugli “Executive”; infine, per i Titolari di Carta Platino, il 20% di sconto online sui parcheggi “Multipiano” e il 25% di sconto sugli “Executive”. I benefici saranno estesi, oltre che alle carte personali, anche alle carte business.