Fiumicino: giocare a scacchi prima di prendere il volo

Il Direttore Airport Management di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato, ha commentato così l’iniziativa: «Portare gli scacchi in aeroporto è una novità assoluta, che si coniuga perfettamente con lo spirito del viaggio, mettendo a disposizione dei passeggeri uno dei giochi di strategia più appassionanti del mondo. Gli scacchi sono un gioco dalla visione cosmopolita che trova nel nostro aeroporto una location ideale. Ringrazio l’assessorato allo sport di Roma Capitale e la federazione scacchistica Italia per questa positiva collaborazione, che si sposa con le nostre iniziative di intrattenimento culturale che offriamo ai passeggeri ogni giorno».

«ll Progetto “Scacchi al Volo”, che si inquadra in una strategia complessiva di miglioramento della qualità del tempo trascorso in aeroporto, incontra il nostro grande favore come momento non solo ludico, ma a pieno titolo sportivo, essendo il gioco degli scacchi, ormai, una vera e propria disciplina sportiva riconosciuta dal CONI. Ci troviamo in Aeroporto, in un ambiente internazionale e di scambio culturale e questo è un segnale forte per dare la giusta valenza ad una disciplina che, attraverso l’applicazione di una strategia, favorisce la concentrazione e l’abbattimento di barriere culturali, permettendo anche la prosecuzione del gioco tra un passeggero e l’altro. Senza considerare il valore aggiunto della presenza di istruttori della Federazione Scacchistica Italiana a disposizione per impartire lezioni e suggerimenti» ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale, Daniele Frongia, che continua: «I premi e i riconoscimenti che sta ricevendo l'aeroporto di Fiumicino, per il quale è stato assegnato dall'Airport Council International di recente il Best Airport 2018, sono estremamente meritati e noi, come Amministrazione di Roma, ne siamo davvero orgogliosi. La prima cosa che vedono gli stranieri quando arrivano a Roma, è proprio l'aeroporto. Fiumicino rappresenta, pertanto, il miglior biglietto da visita per la Capitale. Con la società Aeroporti di Roma c'è grande sintonia e sono tante le attività di collaborazione tra Roma Capitale ed Adr. Tanto per fare un esempio, agli Europei di Calcio Uefa 2020 mancano 23 mesi. Evento, che sarà visto in TV da un miliardo e mezzo di telespettatori. Ebbene, uno degli attori importanti che farà parte della squadra dell'accoglienza, sarà proprio Aeroporti di Roma con l'aeroporto di Fiumicino porta d'ingresso della Capitale»

L’appuntamento è, quindi, all’area di imbarco B di Fiumicino per poter allietare l’attesa del volo grazie alle scacchiere messe a disposizione per i passeggeri.