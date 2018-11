Nuovi vantaggi per i clienti business che parcheggiano a Fiumicino

Da oggi le aziende clienti di Uvet potranno usufruire di 4Corporate by easy Parking, il nuovo sistema di prenotazione dei parcheggi dell’aeroporto di Fiumicino dedicato al business travel. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione con Aeroporti di Roma.

Sono numerose le agevolazioni previste sia per le aziende convenzionate, sia per i dipendenti. Le aziende, oltre ad usufruire di tariffe particolarmente vantaggiose, potranno recuperare l’IVA a norma di legge e monitorare in tempo reale i costi consuntivati. Il dipendente avrà la possibilità di accumulare punti da convertire in soste personali, accesso e uscita più veloci, grazie alla sola lettura della targa, e ad un pagamento addebitato direttamente all’azienda senza più bisogno di anticipi di denaro e successivi rimborsi. Il tutto attraverso il portale di prenotazione 4Corporate by easy Parking dedicato esclusivamente alle aziende, semplice ed intuitivo.

“É con orgoglio che oggi annunciamo la partnership con Uvet e presentiamo 4corporate, il nuovo prodotto dedicato al business travel” ha dichiarato Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di ADR. “La nostra società è quotidianamente impegnata nel migliorare la qualità dei servizi offerti alla propria clientela e a ottimizzare i tempi di permanenza nello scalo. A Fiumicino nel 2017 sono transitati oltre 41 milioni di viaggiatori, la metà dei quali passeggeri business. Offrire nuove opportunità e servizi sempre più taylormade a questo segmento di traffico è parte integrante della nostra mission”.

Enrico Ruffilli, Amministratore Delegato di Uvet GBT, commenta “Un accordo davvero importante quello stipulato con ADR, soprattutto per i nostri clienti che, grazie a questa nuova soluzione, potranno godere di un’ulteriore agevolazione, di un servizio semplice nell’uso ed efficiente nel risultato. Quello del business travel è un segmento fondamentale per il Gruppo Uvet, da sempre investiamo in innovazione e ricerca, al fine di arrivare a questa tipologia di servizi: digitali, veloci, efficaci".

Il sistema parcheggi di Aeroporti di Roma è l’unico in grado di garantire la massima sicurezza e un’assoluta comodità grazie alle aree di sosta più vicine ai Terminal dell’aeroporto.