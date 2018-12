Lo scultore argentino Alejandro Marmo dona l’opera “El Abrazo” a Fiumicino

A “svelare” la statua durante la cerimonia inaugurale l’Amministratore delegato di ADR, Ugo de Carolis, che ha commentato: “Siamo lieti di ospitare El Abrazo qui a Fiumicino, si tratta di una donazione importante per Roma, per l’aeroporto e per i tanti turisti e pellegrini che ogni anno vengono a farci visita. In questi giorni ci apprestiamo ad accogliere 1 milione e mezzo di turisti complessivamente per le festività natalizie, di cui oltre 70.000 passeggeri provenienti dai paesi del Sud America. In particolare il traffico da e per l’Argentina quest’anno vede una crescita di oltre il +8% rispetto al 2017 grazie ai due voli giornalieri che collegano Roma con Buenos Aires operati da Alitalia e da Aerolineas Argentinas. Come società di gestione aeroportuale siamo pronti ad offrire il massimo comfort oltre a garantire sempre più connessioni con un’area geografica fortemente in crescita”.

“La statua donata all’aeroporto di Fiumicino da Alejandro Marmo ci ricorda l’obbligo che tutti abbiamo nella costruzione di ponti tra un lato e l’altro dell’Oceano. Com’è stata la storia che ha unito e deve unire Italia e Argentina. Per questo le opere di Marmo hanno il valore aggiunto di dare stimolo a ogni tipo di iniziativa di integrazione”, ha commentato l’Ambasciatore argentino in Italia Tomás Ferrari.

I passeggeri saranno invitati a scattare la foto di un loro abbraccio da condividere sui loro canali social e sui profili Facebook e Twitter di Aeroporti di Roma.