Fiumicino festeggia il Capodanno cinese con i passeggeri

UN’ATTESA PIÙ PIACEVOLE CON LA CERIMONIA DEL TÈ

Alla fine degli interventi davanti agli speaker e ai passeggeri in transito è stata eseguita la cerimonia del tè, un vero e proprio rituale per la cultura orientale in cui si deve selezionare il tè, scegliere l’acqua giusta, versare e degustare la bevanda con gesti accurati ed eleganti. Non è la prima iniziativa organizzata dalla società Aeroporti di Roma per i turisti cinesi in attesa del proprio volo e che è valsa al Leonardo da Vinci la certificazione Welcome Chinese livello Platinum.