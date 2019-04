A Fiumicino ancora arte: inaugurata la mostra del Parco di Ostia Antica

“È la seconda mostra che organizziamo con ADR nell’agorà del Terminal 3” sottolinea Mariarosaria Barbera, direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica. “L’idea di proporre un allestimento museale all'interno dell’aeroporto si è rivelata vincente: le persone in transito manifestano interesse per le statue, gli apparati didattici e i video di corredo. E’ un piccolo assaggio, un biglietto da visita adeguato alle migliori aspettative che il nostro Paese genera, tutte legate alle copiose testimonianze artistiche del passato”.

“È per me motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Ugo de Carolis, amministratore delegato di Aeroporti di Roma - inaugurare oggi questa nuova mostra. Secondo le valutazioni dei passeggeri, Fiumicino si conferma per il secondo anno consecutivo l’aeroporto leader in Europa per la qualità dei servizi. Ed è anche grazie a iniziative come queste che il Leonardo da Vinci mantiene questo primato. La mostra di opere del Parco Archeologico di Ostia Antica al Terminal 3 ripropone la contrapposizione tra antico e moderno che vive chi arriva nella Capitale e idealmente chiude il cerchio temporale del territorio che, da snodo del traffico marittimo dell’Impero, si è trasformato nell’attuale hub del Mediterraneo”.

Il fil rouge della mostra, che parte ai piedi della scala mobile dall’area d’imbarco E e continua al terzo livello, è il Tempo, tema particolarmente sentito da chi viaggia e scandito in aeroporto dalle operazioni necessarie per salire o scendere da un aereo. Un filmato in italiano e in inglese, e le consuete targhe esplicative posizionate in prossimità delle opere ne illustrano ai passeggeri il soggetto, il materiale, la provenienza e la datazione.